إيران تعرب عن أملها في عقد اجتماع اللجنة الدستورية السورية قريبا

جاء ذلك خلال إجتماع كبير مساعدي وزير الخارجية الايراني الإفتراضي اليوم (الإثنين) مع المبعوث الإيطالي إلى سوريا، باولو ديونيزي.

وفيما أشار الى حضوره الاجتماع الأخير لكبار خبراء الدول الضامنة بصيغة أستانا في سوتشي بروسيا، أضاف خاجي، "في هذا الاجتماع، تمت مناقشة التطورات في سوريا بأبعاد مختلفة، مع التركيز على تسوية الأزمة السورية، والمساعدة على احتواء المشاكل الإنسانية، ومواصلة مكافحة الإرهاب".

وتابع: إن الدول الضامنة للسلام بصيغة أستانا أصدرت بيانا أكدت فيه دعمها الحل السياسي واستمرار عمل اللجنة الدستورية السورية.

وأعرب عن أمله في أن تؤدي زيارة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غير بيترسون، إلى دمشق التي بدأت أمس (الأحد)، إلى تعزيز الحوار السوري- السوري وعقد الاجتماع السادس للجنة الدستورية السورية في المستقبل القريب.

من جانبه، أشار المبعوث الإيطالي إلى سوريا، الى مكانة إيران والدور المهم والبناء للدول الضامنة في الحل السياسي للأزمة السورية، مؤكدا ان الحكومة الإيطالية تدعم مبادرات بيترسون الدولية وجهود الدول الضامنة بشأن سوريا.

وأضاف، ان "إيطاليا ترغب في أن تكون فاعلة ومؤثرة في عملية السلام في سوريا من خلال التعاون مع اللاعبين الدوليين الآخرين بالإضافة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وفي الختام أكد الجانبان على ضرورة إجراء محادثات ومشاورات دورية.

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