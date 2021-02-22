الحكومة الايرانية: التوافقات مع الوكالة الذرية افضل السبل لتنفيذ قرار البرلمان

وفي بيان اصدرته الاثنين، رحبت الحكومة بامر قائد الثورة لتوحيد الصوت في تنفيذ قانون البرلمان، واكدت بان المفاوضات والتوافقات التي تم التوصل اليها بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، تنطبق تماما مع دستور البلاد وقوانينها، خاصة ما صادق عليه المجلس الاعلى للامن القومي، وهي تمثل اكثر السبل فاعلية واقلها كلفة للتنفيذ التام للقانون الذي صادق عليه مجلس الشورى الاسلامي، وفقا لاراء جميع الخبراء والمتخصصين ومسؤولي الامن القومي في البلاد.

واكدت الحكومة في البيان بانها تعتبر نفسها مسؤولة عن تنفيذ قوانين البلاد ومنها قانون المبادرة الاستراتيجية لالغاء الحظر وصون مصالح الشعب الايراني المصادق عليه من قبل مجلس الشورى الاسلامي وقد نفذت جميع الاجراءات اللازمة وحتى اسرع من الموعد المحدد من قبل مجلس الشورى الاسلامي وقامت بابلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسميا في 15 شباط/فبراير بموضوع وقف تنفيذ الاجراءات الطوعية في 23 شباط/فبراير والذي سيدخل حيز التنفيذ في هذا الموعد.

واكد البيان بان هدف الجمهورية الاسلامية الايرانية وبرنامجها الحاسم هو احقاق حقوق الشعب الايراني والمواجهة الذكية والمقتدرة لسياسات الولايات المتحدة غير القانونية ورفع الحظر الظالم واللاانساني المفروض على الشعب الايراني على وجه السرعة وان الحكومة لا تخشى اي تهديد او عائق في هذا المسار.

واشار البيان الى زيارة مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الى ايران والتي تم خلالها التاكيد على احترام قانون المجلس وتنفيذه والوقف الكامل لتنفيذ البروتوكول الاضافي وعمليات الوصول (للمنشآت النووية) وتنفذ فقط الالتزامات الواردة في اطار اتفاق الضمانات واضاف: بناء على ذلك فانه وفقا لقانون المجلس سوف لن يُسمح باي عملية وصول (للمنشآت النووية) للوكالة خارج اطار اتفاق الضمانات ولن تتم اي عملية تفتيش خارج اطار هذا الاتفاق.

واعتبر البيان ان القصد من مواصلة عمليات التحقق والمراقبة الضرورية الواردة في البند 2 من البيان، مثلما تم شرحه في ملحق الاتفاق، هو ان ايران ستقوم خلال 3 اشهر بتسجيل معلومات بعض الانشطة ومعدات المراقبة المحددة في الملحق وتحتفظ بها عندها. خلال هذه الفترة لن يكون بامكان الوكالة الوصول الى هذه المعلومات وتبقى عند ايران فقط. فان تمت تلبية مطالب المجلس حتى موعد تقديم تقرير ايران السنوي التالي للوكالة ستقوم ايران بوضع هذه المعلومات تحت تصرف الوكالة وفي غير هذه الحالة سيتم حذف المعلومات الى الابد.

يتبع ** 2342