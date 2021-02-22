٢٢‏/٠٢‏/٢٠٢١ ١١:١٠ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84240206
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وزير الداخلية الايراني يصل الى طاجيكستان

وزير الداخلية الايراني يصل الى طاجيكستان

طهران / 22 شباط / فبراير /ارنا- وصل وزير الداخلية الايراني عبدالرضا رحماني فضلي مساء اليوم الاثنين، الى العاصمة الطاجيكية دوشنبة، في زيارة رسمية تلبية لدعوة من نظيره الطاجيكي رمضان رحيم زادة.

وكان في استقبال رحماني فضلي والوفد المرافق له في مطار دوشنبة الدولي، وزير الداخلية الطاجيكي رمضان رحيم زادة وسفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى دوشنبة.

ومن المقرر ان يجري وزير الداخلية الايراني خلال هذه الزيارة محادثات مع كبار المسؤولين الطاجيك، تتناول تنمية التعاون الثنائي ومختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ومن الفقرات الاخرى لزيارة وزير الداخلية الايراني الى طاجيكستان؛ عقد اجتماع تخصصي بين ممثلي وزارتي الداخلية لدى البلدين، وكذلك القيام بزيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة في طاجيكستان.

ويرافق رحماني فضلي في زيارته الى طاجيكستان، محافظ خراسان الرضوية محمد صادق معتمديان، ومساعد وزير الداخلية في تنسيق الشؤون الاقتصادية والتنمية الاقليمية بابك دين برست، ورئيس مركز الاعلام والشؤون الدولية بوزارة الداخلية رحيم ساكي.

انتهى ** 2342

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