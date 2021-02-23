٢٣‏/٠٢‏/٢٠٢١ ١٢:٠٥ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 84240622
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عيد النوروز الجسر الثقافي بين الشعوب والحضارات

عيد النوروز الجسر الثقافي بين الشعوب والحضارات

طهران/23 شباط/فبراير/ارنا-أكد المفكرون والسياسيون في اجتماع "دبلوماسية النوروز" الذي استمر ليوم واحد، على ضرورة التركيز على القواسم الثقافية المشتركة، معتبرین ان عيد النوروز یحظی بطاقات فعالة للتواصل مع العالم خاصة في البلدان التي يعتبر هذا العید جزءًا من ثقافتها.

وعُقد امس الاثنین اجتماع "دبلوماسية النوروز" لمدة يوم واحد في العاصمة طهران بمشاركة خبراء وأساتذة جامعيين وسياسيين من بعض البلدان الجارة بما فيها إيران وجمهورية أذربيجان وأفغانستان وباكستان وطاجيكستان وتركيا.

وفي إشارة إلى التاريخ الثقافي المشترك بين دول حضارة النوروز ، قال المستشار الثقافي الايراني لدى الهند "محمد علي رباني" :  ان النوروز یعتبر من القضايا المهمة التي تعتمد على فهم الدول  والاحتفالات والطقوس التی تتجسد تاريخ الدول".

وأضاف أن النوروز یتمتع بطاقات فعالة للتبادل الثقافي قائلا: تعود جذوره إلى الثقافة الایرانیة وانتشر من غرب الصين إلى أوروبا الشرقية ، والهند ، وهي من أهم المناطق وأكثرها تأثيراً من الثقافة والحضارة الایراني ، والشعب الهندي ينظر إلى شعبنا باحترام، كما يعتبر النوروز طقساً موقراً.

واوضح رباني ان النوروز وطقوسه دخل في الشعر الهندي الكلاسيكي وأثرت على عظماء الأدب في هذا البلد ، مضيفا: هناك تقاليد مشتركة تتعلق بالنوروز في إيران والهند وما زلنا نرى احتفال هذا العید في منطقة كشمير.

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