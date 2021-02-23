الرئيس الايراني يهنئ باليوم الوطني وذكرى ولادة امبراطور اليابان

وبحسب الموقع الاعلامي لرئاسة الجمهورية جاء في رسالة التهنئة التي أرسلها الرئيس روحاني إلى رئيس وزراء اليابان "سوكا يوشيهيده" : أهنئ اليابان حكومة وشعبا باليوم الوطني وإنني على ثقة من أنه في ظل الإرادة المشتركة للبلدين، ستتطور العلاقات التاريخية والودية بين جمهورية الإسلامية الإيرانية واليابان في مختلف المجالات، وخاصة

الاقتصادية والتجارية.

كما اعرب عن امله بوافر الصحة والتوفيق له والرفاهية والشموخ للشعب الياباني.

كما هنأ الرئيس روحاني إمبراطور اليابان بعيد ميلاده واليوم الوطني في رسالتين منفصلتين.

وأعرب روحاني عن امله بأن تعزز العلاقات الودية بين إيران واليابان ، والتي تعود جذورها إلى قرون، متمنيا له موفور الصحة والنجاح والرفاهية للشعب الياباني.

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