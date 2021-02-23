٢٣‏/٠٢‏/٢٠٢١ ١٢:١٩ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 84240752
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ظريف : قانون الاجراء الاستراتيجي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء

ظريف : قانون الاجراء الاستراتيجي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء

طهران/23 شباط/ فبراير/ ارنا – قال وزير الخارجية محمدجواد ظريف : اعلمنا الوكالة الدولة للطاقة الذرية بتاريخ 15 فبراير ان قانون الاجراء الاستراتيجي سيتم تنفيذه اعتبارا من 23 فبراير وبدأنا بتنفيذه من صباح اليوم الثلاثاء .

واضاف ظريف على هامش المؤتمر الدولي للمطالبات القانونية الدولية للدفاع المقدس فيما يتعلق بتنفيذ قرار مجلس الشورى الاسلامي حول وقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الاضافي : اعلمنا في 15 فبراير الوكالة الدولة للطاقة الذرية ان قانون الاجراء الاستراتيجي لمجلس الشورى الاسلامي سيتم تنفيذه اعتبارا من 23 فبراير وبدأ صباح اليوم الثلاثاء تنفيذه.

وحول زيارة غروسي الى طهران قال ظريف : جاء غروسي الى طهران لتنظيم تنفيذ القانون وفي هذا المجال اتفقنا على ان نحتفظ باشرطة التسجيل التي كنا نسلمها يوميا أو اسبوعيا ولكننا سنطبق معاهدة الضمانات .

واكد ظريف ان تنفيذ معاهدة الضمانات هي تعهد الجمهورية الإسلامية الإيرانية وان قرار مجلس الشورى الاخير لايسمح بالتعاون خارج نطاق معاهدة الضمانات وهذا يعني اننا مستمرون بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

انتهى**م م

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