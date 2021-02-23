ظريف : هجوم نظام الطاغية صدام على إيران كان انتهاكا لجميع القوانين الدولية

واضاف ظريف في كلمته اليوم الثلاثاء بـ"المؤتمر الدولي للمطالبات القانونية الدولية للدفاع المقدس"ان نظام البعث العراقي تعمد استهداف الأماكن المدنية في الجمهوريةاالاسلامية الايرانية الفتية إبان الحرب المفروضة منوها بالقول : ان نظام الطاغية صدام هو الذي استخدم السلاح الكيميائي ضد الشعبين الإيراني والعراقي، متسائلاً : ماذا فعل المجتمع الدولي إزاء جرائم نظام صدام في حربه ضد إيران؟

واضاف: الدول الغربية هي التي كانت قد أعطت السلاح لا سيما الكيميائي منه لنظام صدام خلال فترة الحرب المفروضة على إيران لافتا أن لجان تقصي الحقائق التي زارت إيران والعراق توصلت إلى نتيجة بأن بغداد هي التي استخدمت السلاح الكيميائي ضد الشعبين الإيراني والعراقي.

كما وصف ظريف في كلمته هجوم نظام الطاغية صدام على الجمهورية الإسلامية الايرانية الفتية بانه انتهاك لجميع القوانين الدولية.

يتبع...