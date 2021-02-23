وزير السياحة الفنزويلي : علاقات كاراكاس وطهران جيدة وأخذة في التطور

وقال وزير السياحة الفنزويلي علي بادرون الذي يزور إيران لحضور حفل افتتاح معرض السياحة والحرف اليدوية وزيارة المعالم السياحية والثقافية والتاريخية في المحافظات الايرانية قال : هناك علاقات جيدة بين إيران وفنزويلا.

وأضاف بادرون: خلال زيارتي إلى إيران سالتقي بمسؤولين سياحيين رفيعي المستوى وسأزور المعالم الثقافية والتاريخية وسأعقد اجتماعات مع مسؤولي القطاع الخاص.

وفي اليوم الأول من زيارته لإيران يقوم بادرون بتفقد معرض طهران للسياحة والحرف اليدوية وعقد اجتماع مع وزير التراث والثقافة والسياحة والصناعات التقليدية علي أصغر مونسان والتوقيع على مذكرة خطة السياحة 2024-2020 ولقاء عدد من نشطاء شؤون السياحة.

وسيزور الوزير الفنزويلي غدا الاربعاء محافظة كرمان وحديقة الامير ماهان وصحراء شهداء.

وسيزور الخميس مدينة اصفهان والمعالم الثقافية والتاريخية بهذه المدينة.

ويرافق وزير السياحة الفنزويلي في هذه الزيارة التي تستغرق أربعة أيام نائب وزير الخارجية ، وسفير فنزويلا في طهران ، وعدد من المسؤولين الايرانيين، من بينهم مسؤولون من وزارة الثقافة والسياحة والصناعات التقليدية.

ووصل وزير السياحة الفنزويلي علي بادرون إلى طهران صباح اليوم الثلاثاء على رأس وفد اقتصادي من النشطاء السياحيين.

وكان في استقباله في مطار الإمام الخميني الدولي محمد حسن طالبيان نائب وزير التراث والثقافة والسياحة والصناعات اليدوية وعلي رضا ايزدي المدير العام للشؤون الدولية بالوزارة.

وافتتح المعرض الدولي للسياحة والصناعات اليدوية صباح اليوم الثلاثاء بحضور وزير التراث والثقافة والسياحة والصناعات اليدوية علي أصغر مونسان و الضيوف الاجانب منهم وزير السياحة الفنزويلي ، في مقر طهران للمعارض الدولية.

انتهى** 1453