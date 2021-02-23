العميد قاآني: سنواصل طريق الشهيد سليماني بفخر واعتزاز

واضاف العميد قاآني في كلمته بـ"المؤتمر الدولي للمطالبات القانونية الدولية للدفاع المقدس" الذي عقد في حديقة متحف الدفاع المقدس والثورة الإسلامية: على الأمريكيين ، على أساس العقلانية ، نبذ العداء لشعبنا لأن أي تهديد ضدنا أصبح أفضل فرصة لنا.

واكد : لو كانت العقلانية تحكم الولايات المتحدة لتوقفت عن تهديد الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي حولت جميع التهديدات إلى الفرص .

وتابع: لقد شنوا علينا الحرب ، لكن الحرب أصبحت أفضل فرصة لتنمية شعبنا ، ودرب الإمام الخميني القائد العظيم للثورة أفضل القوات خلال هذه الحرب.

واشار إلى شجاعة الفريق الشهيد سليماني وقال: لقد كان تلميذًا تقيًا للإمام الخميني وقائد الثورة.. كان ابا للمظلومين، ويحميهم، لكن شديد البأس على الأعداء، وكان اقوى سلاحه المنطق وقوة التعبير.. كان يحكي مع الجميع بلغتهم.

وقال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ، إن الشهيد سليماني كان يحارب الإرهابيين في الخط الأمامي مؤكدا أن نهج الشهيد سليماني مستمر وسنواصل طريقه بفخر واعتزاز.

انتهى** 1453