مساعد مكتب قائد الثورة: الراحل أنيس النقاش كان يدعم حقوق الشعب الإيراني

وتوفى "أنيس نقاش" أمس الإثنين متأثرا بمرض فيروس كورونا في العاصمة السورية دمشق.

وعبر مساعد مكتب قائد الثورة الإسلامية للشوؤن الدولية حجة الإسلام محسن قمي عن حزنه من رحيل أنيس النقاش في رسالة قائلاً : كانت هذه الشخصية البارزة في العالم الإسلامي والمقاومة ينصر فلسطين والقدس الشريف ويعتبر الصوت الصادح للأحرار والمستضعفين في العالم، وقضى عمره الشريف في الدفاع عن المظلومين ولم يغفل لحظة عن المواجهة الفكرية والثقافية والإعلامية من أجل رفع راية المظلومين.

وتقدم حجة الاسلام قمي، بأحر التعازي في رحيل هذا المجاهد المقدام، سائلاً المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بالرحمة والمغفرة وان يلهم اهله الصبر والسلوان.

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