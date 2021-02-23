٢٣‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٢:١٣ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84240992
٠ Persons

سمات

تسجيل91حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

تسجيل91حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

طهران/23 شباط/فبراير/ارنا- اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الثلاثاء ملیون و590 الفا و605 شخصا، وبوفاة 91 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة، فقد بلغ عدد المتوفین في ایران 59 الفا و663 شخصا.

واضافت لاري في تصریحها الصحفي الیوم الثلاثاء انه تم تسجیل 8 الاف 330 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا خلال الساعات الـ 24 الماضیة، لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس داخل البلاد، الی ملیون و590 الفا و605 شخصا.

واوضحت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیون و 358 الفا و 541 شخصا لغایة الان، ولکن للأسف توفي 91 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 59 الفا و 663شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 10ملايين و559 الفا و 96 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

انتهى**3276

سمات

تعليقك

You are replying to: .
3 + 2 =