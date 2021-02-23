اية الله اختري يعزي بوفاة المفكر اللبناني انيس النقاش

وكتب "اية الله اختري" في رسالة العزاء : لقد رحل المناضل والمفكر والمحلل اللبناني البارز "انيس النقاش" الى جوار ربه للابد، حاملا معه آلام ومعاناة الشعب الفلسطيني والعالم الاسلامي.

واكد، ان هذا الفقيد كان على الدوام حاميا للقدس وقضايا الامة والثورة الاسلامية في ايران، وناضل بكل اقتدار ضد الكيان الصهيوني والشيطان الاكبر والاستكبار العالمي.

وقدم اية الله اختري بهذا المصاب الجلل، خالص العزاء والمواساة الى "الشعب اللبناني الشريف وقادة المقاومة الاسلامية واسرة الفقيد وانصاره وذويه"؛ متطلعا الى مواصلة نهجه وموافقه المنادية بالتصدي للكيان الصهيوني المحتل وظاهرة التطبيع مع هذا العدو، ودعم المقاومة البطلة تحت راية الاسلام.

وتوفّي "أنيس النقاش" أمس الاثنين في مستشفى "هشام سنان" بالعاصمة السورية دمشق، عن عمر ناهز الـ 70 عاماً إثر إصابته بفيروس كورونا.

وتم اليوم الثلاثاء، تشييع جثمان المناضل والمقاوم اللبناني الفقيد، في مقام السيدة زينب "عليها السلام" بدمشق؛ ليوارى بعده الثرى في مقبرة "الحرش الجديدة" بلبنان.

انتهى ** ح ع

