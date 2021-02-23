٢٤‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٢:٤٢ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84241678
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مدير الحوزات العلمية في ايران: انيس النقاش فضح مؤامرات الكيان الصهيوني بالمنطقة

مدير الحوزات العلمية في ايران: انيس النقاش فضح مؤامرات الكيان الصهيوني بالمنطقة

قم / 24 شباط /فبراير /ارنا- عزى مدير الحوزات العلمية في ايران آية الله علي رضا اعرافي بوفاة المناضل والناشط الاعلامي في جبهة المقاومة انيس النقاش، مؤكدا بأنه ساهم في فضح مؤامرات الكيان الصهيوني الرامية لزرع الفتنة في المنطقة.

وأعرب آية الله اعرافي في برقية وجهها بهذه المناسبة عن بالغ الاسف والحزن والاسى بوفاة المجاهد أنيس النقاش، وقال: لقد كان من المناضلين والناشطين في جبهة المقاومة بمواجهة الصهيونية والاستكبار العالمي وخطا بقوة وعزيمة راسخة وباعث قوي في عمره الشريف بنهج الكفاح والوحدة وشموخ الاسلام والخدمة في نهج المقاومة وفي هذا السياق لم يدخر اي جهد وتضحية.

واضاف: ان عشقه للاسلام وحبه للامام الخميني (رض) والايمان بمبادئ الوحدة التي ينادي بها قائد الثورة (دام ظله) وأعواما من النضال صنعت منه شخصية استطاعت تحديد المؤامرات والفتن وقام بفضحها وكشفها على الدوام.

وقدم آية الله اعرافي التعازي بوفاة هذا المجاهد الكبير، داعيا الباري تعالى له بالرحمة والمغفرة الواسعة ولاسرته وذويه الصبر الجميل والاجر الجزيل.  

يشار الى ان المناضل اللبناني البارز انيس النقاش توفي يوم الاثنين في احدى مستشفيات دمشق جراء اصابته بفيروس كورونا عن عمر ناهز 70 عاماً.

انتهى ** 2342

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