مدير الحوزات العلمية في ايران: انيس النقاش فضح مؤامرات الكيان الصهيوني بالمنطقة

وأعرب آية الله اعرافي في برقية وجهها بهذه المناسبة عن بالغ الاسف والحزن والاسى بوفاة المجاهد أنيس النقاش، وقال: لقد كان من المناضلين والناشطين في جبهة المقاومة بمواجهة الصهيونية والاستكبار العالمي وخطا بقوة وعزيمة راسخة وباعث قوي في عمره الشريف بنهج الكفاح والوحدة وشموخ الاسلام والخدمة في نهج المقاومة وفي هذا السياق لم يدخر اي جهد وتضحية.

واضاف: ان عشقه للاسلام وحبه للامام الخميني (رض) والايمان بمبادئ الوحدة التي ينادي بها قائد الثورة (دام ظله) وأعواما من النضال صنعت منه شخصية استطاعت تحديد المؤامرات والفتن وقام بفضحها وكشفها على الدوام.

وقدم آية الله اعرافي التعازي بوفاة هذا المجاهد الكبير، داعيا الباري تعالى له بالرحمة والمغفرة الواسعة ولاسرته وذويه الصبر الجميل والاجر الجزيل.

يشار الى ان المناضل اللبناني البارز انيس النقاش توفي يوم الاثنين في احدى مستشفيات دمشق جراء اصابته بفيروس كورونا عن عمر ناهز 70 عاماً.

انتهى ** 2342