إغلاق معبر مهران الحدودي امام المسافرين

وأضاف قاسمي في مقابلة مع (إرنا) اليوم الاربعاء حسب قرار لجنة إدارة كورونا بمحافظة ایلام (غرب البلاد) ونظرا الى التهديدات الصحية وانتشار السلالة البريطانية المتحورة الجديدة من فيروس كورونا في العراق،سيتم اغلاق معبر مهران الحدودی أمام المسافرين القادمين والمغادرين حتى إشعار آخر.

وقال: "المسافرون العراقيون الموجودون الآن داخل بلادنا يمكنهم مغادرة الحدود بعد خضوعهم لاختبار فيروس كورونا".

وقال قاسمي كانت حركة المرور على معبر مهران الحدودي مقيدة ولم يتمكن سوى المواطنين مزدوجي الجنسية (الإيرانيين والعراقيين) عبور حدود مهران في الوقت السابق مع مراعاة المعايير والبروتوكولات الصحية.

واضاف بانه تجري ألانشطة التجارية في المعبر كالمعتاد وفي اطار الالتزام بإجراءات صحية حيث ان جميع سائقي المركبات يواصلون أنشطتهم من خلال خضوعهم لفحص تشخيص الاصابة بفيروس كورونا (اختبار سريع أو PCR) تحت إشراف الكوادر الصحية في المعبر .

ویذکر أن مدينة مهران اصبحت الیوم مركزا لأنشطة التصدير وعبور الزوار الى البلد الجار العراق كون هذه المدينة في محافظة إيلام، أقرب مدينة حدودية لايران إلى بغداد والعتبات المقدسة في العراق. وتقع مدينة مهران الحدودية على بعد 85 كم جنوب غرب إيلام.

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