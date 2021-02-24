شرطة طهران: القبض على ارهابي بحزام ناسف عند مدخل العاصمة

وقال العميد رحيمي اليوم الاربعاء على هامش افتتاح عدد من المشاريع الاعمارية الخاصة بالشرطة : ان المجرم الذي تم القبض عليه قبل عدة ايام كان يرتدي حزاما ناسفا بتحكم آلي وكان ينوي القيام بعملية ارهابية ولكن تم القبض عليه بفطنة ويقضة قوات الشرطة في مشارف طهران.

واوضح ان الارهابي كان يحمل سلاحا وحزاما ناسفا ومواد حارقة وجهاز تحكم عن بعد ومعدات أخرى، حيث اشتبك رجال الشرطة معه وتمكنوا من اعتقاله، في عملية شابها القلق والرعب أثناء عرضه معداته ومحاولته تفجير نفسه في أي لحظة.

واضاف قائد شرطة طهران: ألقى ضابط برتبة رائد بنفسه بشجاعة على هذا الارهابي، وقام على الفور بتفكيك القنبلة، وقد تم إحباط هذه المؤامرة الأسبوع الماضي.

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