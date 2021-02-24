الرئيس روحاني: الاتفاق النووي لازال حيا بسبب صبر ومقاومة الشعب الايراني

وقال الرئيس روحاني اليوم الاربعاء خلال اجتماع مجلس الوزراء يجب ان تكون الاقوال مطابقة للافعال فاعداء الجمهورية الاسلامية يقولون ان نشاطات ايران النووية غير سلمية ولكن الاصدقاء وشعبنا يقولون عكس ذلك فهنا يأتي دور الاوساط الدولية المؤثرة .

واضاف ان الوكالة الدولية الدولية للطاقة الذرية اعلنت مرات عديدة ان برنامج ايران النووي هو سلمي ولاغراض علمية مبينا ان العدو كان يتذرع بملف " بي ام دي " واننا اغلقنا هذا الملف مما شكل ذلك اكبر ضربة لدعايات الاعداء.

واكد اننا وبكل قوة باقون في الاتفاق النووي وقال : من الممكن ولاسباب خفض الالتزامات لكننا بقينا ملتزمين بمبدأ الاتفاق ونصونه واذا لم يكن صبر ومقاومة الشعب الايراني لانهار الاتفاق .

وصرح رئيس الجمهورية الاسلامية حسن روحاني ان الاتفاق النووي لازل حيا بسبب صبر ومقاومة الشعب الايراني لان امريكا انسحب منه فكان بامكاننا الخروج منه ولكننا بقينا وحفظناه .ولازلنا نتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية .

واضاف الرئيس روحاني ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي من وقفت بوجه ترامب فالادارة الامريكية ذهبت من نيويورك الى فيينا ولكنها فشلت و اعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية 15 مرة ان ايران ملتزمة بتعهداتها . مبينا ان احدى اسباب هزيمة ترامب كانت هزيمته في الوكالة .

وقال ايضا ان ترامب بقي في الاتفاق سنة واحدة فقط وكان هدفه انهاء الاتفاق عن طريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية , فكانت امريكا واخرين بصدد ادانة ايران بحجة عدم تعاونها مع الوكالة وكذلك الدول الاوروبية الثلاث كانت تختلق الحجج ولكننا سلبنا منهم جميع ذلك .

واضاف، يجب الحفاظ على التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية و من ناحية يجب علينا تطبيق القانون والأهم من ذلك يجب القول للعالم ان نشاطاتنا النووية هي سلمية , فكان بالامكان عدم التعامل مع الوكالة وكانت ستترك ايران ولكن عندئذ ممكن أن تبدو نشاطاتنا غير سلمية، وكان من الممكن أن يقول العالم كذلك وهذا مهم جدا .

ووجه روحاني خطابه الى دول الاتفاق النووي وقال : نحن امة وحكومة اذا قبلنا بشيء سنلتزم به لان ذلك يمليه علينا ديننا واخلاقنا وثقافتنا الايرانية .مشيرا الى ايات من القران الكريم في خطاب الى الرسول الكريم بأنك عاهدت الكفار مرات عديدة وبقيت على العهد ولكنهم نقضوا عهدهم .

واكد روحاني مخاطبا اطراف الاتفاق النووي، اننا وقعنا الاتفاق والتزمنا به على احسن وجه ولكنكم لم تفوا بعهودكم فامريكا انسحبت منه والباقي لم يلتزموا . فالولايات المتحدة مارست جميع انواع الارهاب الاقتصادي ضد الشعب الايراني خلال السنوات الثلاث الاخيرة بعد خروجها من الاتفاق الدولي .

ووجه الرئيس روحاني كلامه الى الادارة الامريكية الفعلية وقال يجب عليها ايقاف الإرهاب الاقتصادي فورا وحينها ستفتح الابواب ومن الممكن التحدث حول التفاوض عن الاتفاق النووي وليس ضد الاتفاق , فلايمكن اضافة فقرتين اليه مؤكدا انه كل ذلك يستلزم انهاء الارهاب الاقتصادي .

انتهى*م م*