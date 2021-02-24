زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب محافظة كهكيلوية وبوير احمد

وافاد مركز رصد الزلازل بجامعة طهران ان الزلزال وقع في الساعة الثانية عشرة و23 دقيقة و31ثانية من ظهر اليوم الاربعاء على عمق 10كيلومترات.

وكانت أقرب المدن إلى مركز الزلزال على بعد 6 كم من سي سخت (كهكيلويه وبوير أحمد) ، و 14 كم من جيتاب (كهكيلويه وبوير أحمد) و 14 كم من باتاوه (كهكيلويه وبوير أحمد) وأقرب مركزين لمركز الزلزال 31 كم من مدينة ياسوج و166 كم من مدينة شهركرد.

ولم يرد لحد الان تقارير حول حجم خسائر واضرار محتملة للزلزال.

وتقع مدينة سي سخت علی بعد 35 كيلومترا الی الشمال الغربي من مدينة ياسوج مركز المحافظة.

انتهى ** 1453