الرئيس روحاني : على القطاع الخاص في ايران وسلوفاكيا ان يكون رائدا في تنمية التعاون بين البلدين

واشار الرئيس روحاني لدى تسلمه اوراق اعتماد السفير السلوفاكي الجديد في ايران "لاديسلاف بالك" الى التعاون بين البلدين، مضيفا: يمكن لشركات القطاع الخاص في البلدين ان تكون رائدة التعاون وتنمية العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

واوضح روحاني ان مكافحة فيروس كورنا بحاجة الى مشاركة عالمية ، قائلا: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية قامت بانتاج ثلاثة لقاحات لكورونا وهي قيد التجارب وانها على استعداد لتقديم تجاربها في هذا الشأن الى باقي الدول ومنها جمهورية سلوفاكيا.

وقدم سفير سلوفاكيا الجديد "لاديسلاف بالك" اوراق اعتماده للرئيس روحاني ، مؤكدا ان بلاده تكن كل الاحترام لايران وهي عازمة على تنمية علاقاتها معها في جميع المجالات وخاصة فيما يتعلق بمكافحة فيروس كورونا.

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