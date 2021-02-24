تسجيل73حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

واضافت لاري في تصریحها الصحفي الیوم الاربعاء انه تم تسجیل 8 الاف و270 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا خلال الساعات الـ 24 الماضیة، لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس داخل البلاد، الی ملیون و598 الفا و875 شخصا.

واوضحت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیون و 365 الفا و 253 شخصا لغایة الان، ولکن للأسف توفي 73 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 59 الفا و 736 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 10ملايين و616 الفا و 717 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

انتهى** 1453