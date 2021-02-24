الرئيس روحاني : ايران على استعداد لنقل تجاربها في مكافحة كورونا الى جميع الدول

واضاف الرئيس روحاني لدى تسلمه اوراق اعتماد سفيرة جمهورية رومانيا الجديدة "ميرلاكارمن غوكو" في ايران هناك مجالات وافاق جيدة لتنمية التعاون بين البلدين اقتصاديا وعلميا.

واعرب روحاني عن امله في ان تشهد الفترة الجديدة تطورا في العلاقات بين البلدين اكثر فاكثر، قائلا: ان ايران ترغب وعلى استعداد لنقل تجاربها الى جميع الدول في مجال مكافحة فيروس كورونا والتعامل معها بما فيها جمهورية رومانيا.

وقدمت سفيرة جمهورية رومانيا الجديدة "ميرلاكارمن غوكو" اوراق اعتمادها الى الرئيس روحاني وقالت : ان العلاقات بين طهران وبخارست لطالما كانت جيدة وودية ويجب الاستفادة منها لتفعيل الفرص ورفع مستوى العلاقات بين البلدين.

واضافت سفيرة رومانيا: ان تنفيذ بعض الاتفاقات بين البلدين تأخر بسبب جائحة كورونا وتم الاتفاق مع السفيرعلى الايراني لدى بخارست على تنفيذها باسرع مايمكن وكذلك الاسراع في عقد اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الثنائي بين ايران ورومانيا.

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