الرئيس روحاني : يمكن للسنغال ان تكون بوابة لعلاقات ايران مع الدول الافريقية

واشار الرئيس روحاني لدى تسلمه اوراق اعتماد سفیر السنغال الجديد الى العلاقات الجيدة والودية بين البلدين خلال الاعوام الاخيرة مؤكدا على تنمية العلاقات السياسية والاقتصادية التي من شانها تسهم في تنمية التعاون في المجالات العلمية والثقافية والتقنية والاكاديمية بين البلدين.

واعتبر الرئيس روحاني السنغال بلدا افريقيا مهما بامكانه ان يكون بوابة لعلاقات ايران مع باقي الدول الافريقية واضاف هناك مجالات تعاون جيدة بين ايران والسنغال مشددا على ضروة التعاون بين القطاعين الخاص والعام في البلدين .

وقدم سفير السنعال الجديد " ساليف نيانغ دينغ " اوراق اعتماده للرئيس روحاني وقال : ان اهم اهدافه هي تنمية العلاقات الجيدة بين البلدين مبينا ان هناك الكثير من المجالات يمكن توظيفها للتعاون المشترك .

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