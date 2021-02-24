متحدث الجيش الباكستاني : نرغب في اجراء مناورة عسكرية مشتركة مع ايران 

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع "الجنرال افتخار"، اليوم الاربعاء، بممثلي وسائل الاعلام الدولية في مقر قيادة الجيش الباكستاني بمدينة راولبندي (جنوبي اسلام اباد)؛ حيث قدم القائد العسكري الباكستاني نبذة عن مواقف بلاده قبال التطورات الامنية في المنطقة وافغانستان والعلاقات مع امريكا والظروف الراهنة في الشرق الاوسط الى جانب العلاقات مع ايران وتحديات باكستان في مجال مكافحة ظاهرة الارهاب.

وردا على سؤال مراسل "ارنا" حول التعامل الامني بين طهران واسلام اباد، فقد صرح المتحدث باسم الجيش الباكستاني، "ان تعاوننا الامني مع ايران بلغ حاليا افضل المستويات؛ ذلك ان البلدين استخدما على الدوام اساليب حكيمة وبناءة لمتابعة القضايا الامنية والحدودية بينهما".

كما تطرق الى "مناورة الامن - 21" الدولية التي اقيمت باستضافة القوة البحرية الباكستانية في كراتشي وبحضور وفد عسكري من الجمهورية الاسلامية الايرانية بصفة مراقب؛ مؤكدا ان دولة باكستان تحرص بصدق على التعاون مع الدول الاقليمية والحليفة لتامين المنطقة وتعزيز الاستقرار فيها.

وفيما اشار الى "الزيارة الهامة" لقائد الجيش الباكستاني "الجنرال باجوا" خلال العام الماضي الى ايران، قال الجنرال افتخار : نحن نعتبر بان هذه الزيارة حققت نتائج بناءة؛ مبينا ان "التعاون العسكري الجيد ومنها اقامة برامج تدريبية مشتركة، مدرجة دوما على سلم اعمال البلدين".

واضاف، ان مشروع تسييج الحدود المشتركة بين ايران وباكستان متواصل، وهناك تنسيق يبعث على الاطمئنان بين البلدين في هذا الخصوص.

انتهى ** ح ع