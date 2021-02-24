"كمان 22".. أول طائرة إيرانية قتالية مسيرة ذات جسم عريض

وخلال زيارته التفقدية للمراحل النهائية من مشروع تصنيع طائرة كمان 22 المسيرة، أضاف الطيار نصير زاده، ان هذه الطائرة بدون طيار مزودة بحمولات قتالية وبصرية وخاصة بالحرب الالكترونية وقد تم تصميمها بناء على المتطلبات التشغيلية للقوة الجوية وهي في المراحل النهائية من الإنتاج.

وأضاف ان الطائرة المسيرة كمان 22 هي أول طائرة قتالية مسيرة ذات جسم عريض تم تصنيعها في البلاد وهي قادرة على حمل جميع أنواع الحمولات مع فترة طيران طويلة جدا تزيد عن 24 ساعة ومدى يصل إلى 3000 كيلومتر، كما انها قادرة على القيام بمهام الاستطلاع والرقابة وجمع المعلومات وتصوير الأهداف البعيدة وحمل انواع الذخيرة الذكية.

وتابع قائلا: اليوم وصلنا إلى مرحلة النضج الكامل في بناء الطائرات بدون طيار بما في ذلك القتالية والاستطلاعية والخاصة بالحرب الالكترونية والعديد من المهام الاخرى، واكتسبنا تقنيات يمكننا إنتاج جميع أنواع الطائرات المسيرة باستخدامها بناءً على احتياجات القوة الجوية، ولدينا أيضا أنواع أخرى من الطائرات بدون طيار على جدول الأعمال.

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