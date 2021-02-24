نامل بأن يؤدي تغيير موقف التحالف وحماته الى سلام مستدام في اليمن

جاء ذلك خلال مباحثات جرت اليوم الاربعاء بين "خاجي" والمبعوث السويدي الخاص بالشأن اليمني "بيتر سامنبي"، حول الازمة الراهنة ودعم مبادرة الامم المتحدة للسلام في هذا البلد.

و وصف كبير مساعدي الخارجية الايرانية، نتائج زيارة مبعوث الامين العام للامم المتحدة "مارتين غريفيتس" الى طهران، بانها ايجابية؛ معربا عن امله بان يؤدي تغيير موقف التحالف وحماته الغربيين الى ارساء سلام مستدام ورفع الحصار عن الشعب اليمني المضطهد.

بدوره اعرب سامنبي عن ارتياحه لدور ايران البناء في سياق التوصل الى حل سياسي للازمة اليمنية؛ داعيا الى مواصلة هذه الجهود.

كما قدم المبعوث السويدي شرحا حول مساعي بلاده الهادفة الى السلام في اليمن وعقد الاجتماع التضامني القادم لليمن باستضافة مشتركة من قبل سويسرا والسويد.

انتهى ** ح ع