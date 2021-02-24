واعظي : لانضع مواقفنا الدولية على اساس مرضاة هذا او ذاك

وكتب "واعظي" في مدونة له على موقع اينستغرام اليوم الاربعاء : ان موضوع الاتفاق النووي وطبيعة تعامل ايران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كان في مقدمة اسئلة الصحفيين على هامش اجتماع مجلس الوزراء.

واضاف : لقد اكّدت في هذا الخصوص، بان الحكومة الايرانية اوقفت منذ 23 فبراير الحالي تنفيذ البروتوكول الاضافي، امتثالا لتعليمات سماحة قائد الثورة وتنفيذا لقرار مجلس الشورى الاسلامي وردا على عدم وفاء الطرف الاخر بالتزاماته في اطار الاتفاق النووي.

وصرح رئيس مكتب الرئاسة : هذه القضية، بطبيعة الحال لا تنال قبول هؤلاء؛ لكننا لا نضع المواقف الدولية للبلاد على اساس مرضاة هذا او ذاك، بل نعتمد المصالح الوطنية والعزة والحكمة والمصلحة في هذا الخصوص.

انتهى ** ح ع