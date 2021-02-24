دراسة فرص وتحديات التعاون الاقتصادي بين ايران وبريطانيا

وكتب بعيدي نجاد في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاربعاء: ان الجانبين تباحثا بصورة خاصة حول طاقات التعاون في المجالات الهندسية والمالية والصحية والنفطية والغازية.

وعقد الاجتماع بين مندوبي غرفتي التجارة الايرانية والبريطانية امس الثلاثاء برعاية وزارة التجارة الدولية البريطانية وسفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في لندن عبر الاجواء الافتراضية.

وشارك في الاجتماع 140 ممثلا عن الشركات التجارية الكبيرة في مجالات الصحة والنفط والغاز والطاقات المتجددة والمؤسسات المالية وكذلك الشركات المتوسطة والصغيرة للبحث حول سبل تنمية العلاقات التجارية.

يتبع