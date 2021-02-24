حاكم مدينة زاهدان: احباط هجوم لاشرار مسلحين على مخفر شرطة

وقال مهدي نخعي في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" في زاهدان: انه اثر الشائعات وافتعال الاجواء من قبل وسائل اعلام اجنبية قامت عناصر شريرة بشن هجوم باسلحة خفيفة وقنابل يدوية للسيطرة على مخفر كورين وقلعة بيد (التابع لمدينة زاهدان) بذريعة التضامن مع قتلى وهميين سقطوا حسب زعمهم بنيران القوى الامنية في مخفر شمسر بمدينة سراوان الحدودية.

واضاف: ان قوى الامن الداخلي الباسلة ردت باقتدار على نيران العناصر الشريرة العميلة للاجنبي واحبطت مخططهم المقيت وارغمتهم على الفرار.

واشار حاكم مدينة زاهدان الى ان احد افراد قوى الامن الداخلي استشهد خلال الحادث واضاف: اننا نؤكد لاعداء الوطن بحزم بان محاولاتهم اليائسة والعبثية هذه لن تفلح.

ودعا نخعي اهالي المنطقة الشرفاء لرد كيد الاعداء الى نحورهم واضاف: لله الحمد ان الامن مستتب الان في مدينة زاهدان والنواحي التابعة لها في ظل يقظة ودقة القوى الامنية والشرطية.

ووجّه الشكر والتقدير لعموم المواطنين والوجهاء الذين ابدوا مواكبتهم منذ الماضي للحفاظ على الامن والاستقرار.

انتهى ** 2342