ايران ونخجوان تبحثان بشان تعزيز التعاون الاكاديمي والعلمي

وهنأ حسيني، خلال اللقاء الذي جرى مساء الاربعاء، بنجاح اذربيجان في استعادة أراضيها المحتلة، لافتا الى المواقف المبدئية للجمهورية الاسلامية الايرانية في هذا المجال.

من جانبه اشاد عيسى اوف بمواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية الداعمة لتنمية جمهورية نخجوان والتي تم التأكيد عليها خلال الزيارة الاخيرة التي قام بها وزير الخارجية محمد جواد ظريف والوفد المرافق لهذه الجمهورية.

واعتبر هذه المواقف بمثابة خطوات مهمة لتمتين أواصر الصداقة والاخوة بين الجانبين لاسيما في المجالات العلمية والثقافية.

ووصف التعاون مع الجامعات الايرانية لاسيما جامعتي طهران وتبريز بأنه يكتسب الاهمية وقال: ان نشاطات مركز تعليم اللغة الفارسية في قسم اللغات الشرقية بهذه الجامعة يدلل على اهمية العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

من جهته أكد القنصل الايراني استعداد القنصلية لتقديم أية مساعدة ودعم على صعيد توطيد العلاقات بهذا المجال بالنظر الى المحادثات الايجابية بين وزير الخارجية محمد جواد ظريف ورئيس لجنة الامن القومي البرلمانية الايرانية مجتبى ذوالنوري مع رئيس المجلس الاعلى في جمهورية نخجوان واصف طالب اوف في المجالات العلمية والثقافية.

انتهى ** 2342