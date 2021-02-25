ذكرى ولادة الامام علي بن ابي طالب عليه السلام؛ يوم الأب في ايران

يوم الأب هو احتفال عالمي اجتماعي ويتم الاحتفال به في أيام مختلفة في أنحاء العالم حیث تحتفل بهذا اليوم العديد من الدول لكن شُهرة هذا اليوم أكثر انتشاراً في غيرها من البلدان، حيث تم تحويله ليوم ديني في بعض منها.

يوم الاب بصبغة دينية وثقافية في ايران

في ايران تم تخصيص يوم الثالث عشر من شهر رجب المرجب للهجرة من كل عام وذكرى مولد الامام علي (ع) للاحتفال بعيد الاب ليضفى على هذه المناسبة صبغة ثقافية ودينية حيث يكرّم الايرانيون الآباء ويهنئوهم بمناسبة "عيد الاب" و عادة تتجه الاسر الد بيت الجد لتقديم الزهور والحلويات والهدايا للاباء والاجداد بهذه المناسبة الجميلة.

الامام علي بن ابي طالب

ولد الامام علي (ع) في یوم 13 رجب، قبل البعثة النبوية بعشر سنين وبعد عام الفيل بثلاثين سنة، في بيت الله الحرام (الكعبة) ـ مكّة المكرّمة.

وکانت امّه السيّدة فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف، وزوجته سيدة نساء العالمين فاطمة (س) بنت محمد ابن عبد الله - رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم.

الاب هو امان العائلة وقد اوصانا الله سبحانه وتعالى بابائنا،وجعل برهم واجب، والإحسان إليهم تقرب.





وبینما يحتفل الجميع بهذا اليوم ویجتمعون فی بیت ابائهم، تختلف مشاعر من فقدوا أبائهم لاسيما ابناء الشهداء حيث تقوم هذه العائلات بزيارة قبور آبائهم لقرائة سورة الفاتحة على ارواحهم.

اما هذه المناسبة حالها كحال باقي المناسبات التي تأثرت بتفشی فیروس کورونا حيث يلتزم الايرانيون بالتوصيات الصحية لمنع انتشار الفيروس ويجتنبون من التجمع لذلك يختلف الاحتفال بهذه المناسبة عن السابق في ظل انتشار جائحة كوفيد 19.

وبالتاكيد يعتبر هذا اليوم فرصة لتقديم الشكر للاباء ونقول لهم كل عام وانتم بخير.

مهما تكلمنا عن فضل الاب ومكانه فلم نوف القليل من فضله فالاب اكبر من الكلمات والعبارات. مبارك عليكم ميلاد امير المومنين والذي سمي بيوم الاب والرجل.

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