مؤسسة نقل الدم: نضع تجاربنا في مجال البلازما المناعية بمتناول الدول الاخرى

واضاف عشقي ان ايران من الدول الاولى التي استخدمت البلازما المناعية لعلاج المصابين بكوفيد 19 حيث قدمت هذا الاسلوب من العلاج على شكل مقالات في ارقى المجلات العلمية عالميا .

وبين المدير العام لمؤسسة نقل الدم الإيرانية ان استخدام أسلوب البلازما كان مشروعا بحثيا في بادئ الأمر، ولكنه أصبح مشروعا وطنيا لعلاج المصابين بكوفيد-19 ومكافحة هذا الفيروس في البلاد، وهو الآن واسع الانتشار.

وتابع، ان إيران كانت الدولة الثانية في العالم التي بدأت باستخدام هذه الطريقة العلاجية بعد الصين، فيما بدأت الولايات المتحدة باستخدامها بعد 10 أيام من إيران.

كما أعلن المدير العام لمؤسسة نقل الدم الإيرانية عن إنجاز 12 مشروعا بحثيا ذا صلة بمكافحة كورونا منذ بداية تفشي الفيروس.

وأوضح، أن الفرصة الذهبية للتبرع بالبلازما تأتي بعد شهر إلى شهرين من التعافي، وذلك بسبب الكمية الجيدة من الأجسام المضادة والجودة العالية للبلازما لدى المتعافين في هذه الفترة، داعيا إياهم لعدم تفويت هذه الفرصة للتبرع بالبلازما من أجل المساهمة في علاج المصابين بالفيروس.

وقال عشقي أن إيران وضعت تجاربها في مجال البلازما المناعية للمصابين بكوفيد 19 بمتناول الكثير من دول العالم المتطورة .

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