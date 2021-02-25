واعظي: الانشطة الاقتصادية في البلاد جيدة رغم الحرب الاقتصادية الشاملة

وقال واعظي في تصريحه اليوم الخميس خلال مراسم تكريم المصدرين النموذجيين واجتماع الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص في مدينة اصفهان وسط ايران: لقد جرى انتخاب معتوه مثل ترامب الذي قام بممارسات واجراءات غريبة على مدى 4 اعوام ولم تكن هذه الاجراءات مقتصرة على ايران بل واجهت الدول الجارة واوروبا مشاكل ايضا الا ان المشاكل التي اختلقها لايران بتحريض من الصهاينة لا تقارن مع اي دول اخرى.

واضاف: لقد كنا نصدر 2.8 مليون برميل من النفط يوميا في الماضي الا انه وبسب الحرب الاقتصادية المفروضة اصبحنا نبيع اقل من 100 الف برميل يوميا ولم نستطع حتى نقل اثمانها الا ان بيع نفطنا وصادراتنا اصبحت الان اكثر انسيابية.

واكد واعظي بانه ينبغي علينا ايجاد اجواء لا يكون بامكان الاعداء استغلالها، لافتا الى ان الاميركيين هم انفسهم يقرون بان الضغوط القصوى ضد ايران قد فشلت.

وقال مدير مكتب رئيس الجمهورية: ان جميع الشركات والمؤسسات الاقتصادية نامية وناشطة لذا فاننا نشهد الان وضعا جيدا في البلاد بهذا الصدد.

انتهى ** 2342