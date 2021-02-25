طهران تدعو جميع الاطراف في ارمينيا للتحلي بضبط النفس

وافادت الدائرة العامة للاعلام في وزارة الخارجية الايرانية ان خطيب زادة قال في تصريح له مساء اليوم الخميس: اننا نتابع تطورات الاوضاع في ارمينيا بدقة.

ودعا متحدث الخارجية الايرانية في تصريحه جميع الاطراف في ارمينيا للتحلي بضبط النفس وتجنب العنف.

واندلعت في أرمينيا اليوم الخميس أزمة سياسية جديدة بعد أن أصدرت هيئة الأركان العامة للجيش الأرمني بيانا وقع عليه نحو 40 مسؤولا عسكريا بارزا طالبت فيه باستقالة حكومة باشينيان.

في المقابل، وصف باشينيان بيان هيئة الأركان بأنه محاولة انقلاب عسكري، وأعلن عن إقالة قائد هيئة الأركان أونيك غاسباريان.

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