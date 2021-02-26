غلق معبري جذابة وشلمجة امام المسافرين لفترة اسبوعين

وقال حياتي في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" الخميس: رغم هذا الاغلاق امام المسافرين الا ان النشاط الحدودي مستمر امام صادرات السلع والتبادل التجاري.

واشار الى ان وجود مختبر في نقطة الصفر الحدودية يقوم بعملية الفحص السريع للاصابة بفيروس كورونا للافراد الداخلين الى الاسواق الحدودية واضاف: انه بناء على قرار المحافظ سيتم بدءا من يوم غد (الجمعة) توزيع كمامات ومواد معقمة بصورة مجانية في الاسواق الحدودية وعلى الافراد العاملين في الشؤون التنفيذية.

وتابع قائلا: انه في حال الخروج من الحالة الطارئة واستئناف عبور المسافرين سيتم في الحدود اجراء اختبار "PCR" فضلا عن الاختبار السريع.

واوضح بانه تم يوم الخميس تدشين المختبر في حدود شلمجة فيما سيتم الجمعة تدشين المختبر في حدود جذابة.

يذكر ان 11 مدينة في محافظة خوزستان جنوب غرب ايران هي الان في الحالة الحمراء و 8 مدن في الحالة البرتقالية فيها.

انتهى ** 2342