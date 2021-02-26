٢٦‏/٠٢‏/٢٠٢١ ١٠:٤٩ ص
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84243606
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مخرج ايراني يحصد جائزة افضل سيناريو في مهرجان الهند للافلام

مخرج ايراني يحصد جائزة افضل سيناريو في مهرجان الهند للافلام

خرم أباد/ 26 شباط/فبراير/ارنا- فاز الكاتب والمخرج الايراني لفلم صمت أفا القصير غلام رضا نعمت بور بجائزة افضل سيناريو لمهرجان سينه فليا للافلام في الهند .

ويعد مهرجان سينه فليا السينمائي الدولي حدثا تنظمه جامعة ايقرا للمهتمين بالأفلام و بامكان الفنانين من جميع أنحاء العالم المشاركة فيه ويمكننا معًا الاحتفال بالحماس.

وأقيم المهرجان في الهند في الفترة من 1 إلى 5 فبراير ، والفيلم القصير "صمت آفا" من إنتاج جمعية السينما الشبابية في خرم آباد.

وأدى الدور في هذا الفيلم القصير كل من مهشيد دالفاند ، وأمير مسعود مسعودي ، ومرتضى فلاحي ، وإيليا وأهور دارجاهي ، وحميد رضا حافظي ، وسيد طه نجف نجاد ، وحسن أحمدفاند ، وسبحان محمدبور ، وفايزة خنساري ، وبيمان كرمزاده.

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