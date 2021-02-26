٢٦‏/٠٢‏/٢٠٢١ ١١:٣٧ ص
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84243643
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واعظي: اليوم يقر المقاطعون بفشل الضغط الأقصى

واعظي: اليوم يقر المقاطعون بفشل الضغط الأقصى

طهران/ 26 شباط/فبراير/ارنا-قال رئيس مكتب رئيس الجمهورية : "اليوم يقر المقاطعون على إيران بأن سياسة الضغط الاقصى قد فشلت ويجب علينا جميعا أن نعد أنفسنا للتخطيط الفعال في الاجواء الجديدة.

وكتب محمود واعظي على صفحته الشخصية على إنستغرام: واجهت البلاد ظروفا صعبة خلال السنوات الثلاث الماضية، وتسببت الحرب الاقتصادية للعدو ، وكذلك تفشي فيروس كورونا العام الماضي ، في العديد من المشاكل للأنشطة الاقتصادية والإنتاجية في البلاد ، ولكن القطاع الخاص والمنتجين ساعدوا البلاد على تجاوز هذا الوضع الصعب.

وأضاف: "لحسن الحظ ، وبعد ثلاث سنوات من ضغوط العقوبات والحرب الاقتصادية غير المسبوقة للأعداء على الشعب الإيراني بتوجيهات من قائد الثورة وجهود المسؤولين ومقاومة الشعب ، فإن المقاطعين على ايران يقرون اليوم بانه قد فشل هذا الحد الأقصى من الضغط. "وعلينا أن نعد جميعا لاداء دور هام في الاجواء الجديدة.

انتهى** 1453
 

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