٢٦‏/٠٢‏/٢٠٢١ ١٢:٤١ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84243695
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أطفال إيرانيون يتألقون في المهرجان الدولي الثالث للسلام في هيروشيما

أطفال إيرانيون يتألقون في المهرجان الدولي الثالث للسلام في هيروشيما

طهران/ 26 شباط/فبراير/ارنا- أشار مركز الاتصالات والشؤون الدولية التابعة لبلدية طهران الى اقامة مهرجان الرسم للسلام الثالث برعاية الأمم المتحدة في هيروشيما باليابان و أعلن عن نتائج هذه المسابقة وفوز مواطنينا بالعديد من الجوائز.

و نظمت منظمة رؤساء بلديات السلام في هيروشيما باليابان مسابقة رسم السلام الدولية للسنة الثالثة على التوالي من أجل تعليم السلام في مدن انحاء العالم .

وتمت توجيه الدعوة للأطفال في فترة  الاعمار  6 إلى 15 عامًا من الدول الأعضاء في هذه المنظمة لتقديم أثارهم الفنية بموضوع المدينة السلمية للمشاركة في هذه المسابقة والتي شاركت فيها 99 مدينة من 19 بلدا في العالم.

و تمت مراجعة الرسوم المقدمة من جميع أنحاء العالم من قبل حكام دوليين اختارتهم الأمانة العامة اليابانية ، وتم تقديم 12 اثرا بوصفها مختارة من مدن مختلفة من العالم ، وتم تكريم خمسة أطفال ومراهقين إيرانيين.

فما يلي اسماء الحائزين على جوائز الأمين العام لمنظمة رؤساء بلديات السلام:

نكار غیبی من بندرعباس، ورکسانا رستمی من اصفهان، وفاطمه زهرا عسکری من مدينة كلوكاه ،وایلیا افشارمند من طهران ونرگس جهان بین من مدينة بانه.

انتهى** 1453

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