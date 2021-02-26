أطفال إيرانيون يتألقون في المهرجان الدولي الثالث للسلام في هيروشيما

و نظمت منظمة رؤساء بلديات السلام في هيروشيما باليابان مسابقة رسم السلام الدولية للسنة الثالثة على التوالي من أجل تعليم السلام في مدن انحاء العالم .

وتمت توجيه الدعوة للأطفال في فترة الاعمار 6 إلى 15 عامًا من الدول الأعضاء في هذه المنظمة لتقديم أثارهم الفنية بموضوع المدينة السلمية للمشاركة في هذه المسابقة والتي شاركت فيها 99 مدينة من 19 بلدا في العالم.

و تمت مراجعة الرسوم المقدمة من جميع أنحاء العالم من قبل حكام دوليين اختارتهم الأمانة العامة اليابانية ، وتم تقديم 12 اثرا بوصفها مختارة من مدن مختلفة من العالم ، وتم تكريم خمسة أطفال ومراهقين إيرانيين.

فما يلي اسماء الحائزين على جوائز الأمين العام لمنظمة رؤساء بلديات السلام:

نكار غیبی من بندرعباس، ورکسانا رستمی من اصفهان، وفاطمه زهرا عسکری من مدينة كلوكاه ،وایلیا افشارمند من طهران ونرگس جهان بین من مدينة بانه.

انتهى** 1453