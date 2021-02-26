رضائي: الحرب الاقتصادية المعادية غير متكافئة

وقال رضائي في كلمته الجمعة خلال ملتقى العشائر المنعقد في مدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوب ايران: ان الاعداء دخلوا حربا اقتصادية غير متكافئة ضد البلاد وفرضوا ما استطاعوا من اجراءات الحظر بدءا من الافراد حتى الشركات والبنوك والسفن والموانئ الايرانية.

ووصف امين مجمع تشخيص مصلحة النظام اجراءات الحظر ضد ايران بانها غير مسبوقة واضاف: انه وفي ظل اجراءات الحظر هذه لا يمكننا بيع نفطنا وان بعناه لا يسمحون بدخول عوائده الى ايران مثل المبلغ البالغ نحو 8 مليارات دولار المجمدة في كوريا الجنوبية وان احتسبنا المبلغ والفائدة المتعلقة به سيبلغ اكثر من 9 مليارات دولار.

واضاف رضائي: ان الاعداء لم يسمحوا لايران بالتقدم حتى في زمن الشاه فكيف يسمحون للجمهورية الاسلامية الايرانية بذلك.

واضاف: انهم لا يتخلون عن الوقوف في طريق تقدم ايران سوى بلغة القوة وحينما يدركون باننا قمنا بتحسين اقتصادنا وعززنا قوة عملتنا الوطنية بدونهم ووقفنا على اقدامنا وطورنا قطاعنا الزراعي والصناعي فانهم سيشعرون باليأس ويتنحون جانبا ويرضون بالتعاون العادل والمنصف لان الحق يؤخذ.

وقال رضائي: ان الاعداء لا يريدون التخلي عن اجراءات الحظر قريبا لذا ينبغي علينا بذل اقصى جهودنا لارغام الاميركيين على العمل بالتزاماتهم ورفع الحظر، رغم ان هذا الامر قد يستغرق عدة اعوام.

انتهى ** 2342