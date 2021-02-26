واعظي: الحكومة تولي اهتماما خاصا بقضية السيطرة على الاسعار

وقال واعظي في تصريح له الجمعة خلال اجتماع المجلس الاداري بمحافظة اصفهان وسط ايران: ان الحكومة تدخلت بصورة جدية في هذه القضية كي لا تسمح بارتفاع الاسعار.

واضاف: ان ارتفاع سعر العملة الصعبة يؤثر على جميع السلع الغذائية وعلى اي حال نحن لا يمكننا رفع او خفض سع العملة الاجنبية عبر اصدار الاوامر.

وحول المشاريع الجاري تنفيذها في اصفهان قال: هنالك في الوقت الحاضر 6 مشاريع في اصفهان حققت تقدما بنسبة 80 بالمائة وتم رصد نحو 180 مليار تومان لها (الدولار يعادل 4200 تومان رسميا) حيث نامل بالانتهاء من انجازها في غضون الاشهر القادمة.

وبشان قضية مياه الشرب للمواطنين في محافظة اصفهان قال واعظي: ان هذه القضية تعد ضمن المشاريع ذات الاولوية في المحافظة والتي تتم متابعتها بجدية حيث نامل وفق الجدولة الزمنية المرسومة تنفيذها بداية العام (الايراني) القادم (يبدا في 21 اذار/مارس).

وبشان العمليات التنفيذية لمشروع انبوب نقل المياه من الخليج الفارسي الى محافظة اصفهان قال: ان قضية نقل المياه من الخليج الفارسي الى اصفهان للاغراض الصناعية ستحدث تطورا في المجال الصناعي فيها وقد تقرر خلال اجتماع بحضور رئيس الجمهورية البدء بالمشروع في غضون الايام القادمة.

انتهى ** 2342