وزير السياحة الفنزويلي: ايران دولة رائعة للسياحة وذات حضارة عريقة

جاء ذلك في تصريح صحفي ادلى به بادرون على هامش زيارته للمتحف الوطني الايراني الجمعة اشار فيها الى زيارته لايران على مدى 4 ايام وتفقده نقاط الجذب السياحي والاثار الثقافية والتاريخية في طهران وكرمان واصفهان موجها الشكر والتقدير للحكومة والشعب الايراني لحسن الضيافة التي لقيها خلال الزيارة.

وقال: لقد جئنا الى ايران لتوطيد العلاقات الاخوية والودية التي تربط البلدين ووقعنا خلال الزيارة اتفاقين للتعاون في مجال السياحة كما تباحث مسؤولو الرحلات السياحية الفنزويليين مع نظرائهم الايرانيين.

واضاف: ان السياحة الايرانية جيدة جدا اذ ان ايران دولة رائعة للسياحة بما تمتلكه من مناطق سياحية جذابة جدا كما ان المتحف الوطني الايراني يمكن ان يكون محط اهتمام السياح الفنزويليين.

ونوه الى امكانية التعاون في القطاع السياحي وتبادل الرحلات السياحية بين البلدين وقال: ان ايران تمتلك واحدة من اقدم واعرق الحضارات في العالم.

انتهى ** 2342