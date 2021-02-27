وزير الخارجية العراقي يصل إلى طهران

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية ، سعيد خطيب زاده ، اليوم السبت، أن وزير الخارجية العراقي التقى في طهران بوزير الخارجية ومسؤولين سياسيين وأمنيين آخرين في الجمهورية الإسلامية الايرانية.

هذه هي الزيارة الثانية لوزير الخارجية العراقي إلى طهران خلال شهر فبراير الجاري.

وكان فؤاد حسين قد سافر إلى طهران في 3 فبراير / شباط للقاء مسؤولين إيرانيين.

وكان حسين قد التقى خلال زيارته في فبراير بالرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني وعدد من المسؤولين الآخرين.

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