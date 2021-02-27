٢٧‏/٠٢‏/٢٠٢١ ١١:٢٥ ص
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 84244510
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بحضور وزير الصناعة ... افتتاح خط انتاج صنف جديد من الشاحنات الايرانية

بحضور وزير الصناعة ... افتتاح خط انتاج صنف جديد من الشاحنات الايرانية

قزوين / 27 شباط / فبراير/ ارنا – تم اليوم السبت وبحضور وزير الصناعة والتعدين والتجارة " رزم حسيني " افتتاح خط لانتاج صنف جديد من الشاحنات الايرانية في مدينة قزوين الصناعية شمال غرب العاصمة.

وافادت ارنا انه تم اليوم السبت وبحضور وزير الصناعة والتعدين والتجارة افتتاح خط انتاج صنف جديد من الشاحنات الايرانية في مدينة قزوين الصناعية وتتمتع شاحنة Schiller التي يبلغ وزنها ثمانية أطنان بمحرك قوي مزود بشاحن توربيني ومبرد داخلي وتتوافق مع معايير التلوث الأوروبية.

كما شارك وزير الصناعة والتعدين والتجارة في مراسم افتتاح الإنتاج الضخم لحافلة الركاب الصغيرة Pegasus التابعة لمجموعة بهمن ديزل الصناعية . تتميز حافلات بيجاسوس الصغيرة ، على ان  42٪ من قطع غيارها محلية الصنع  ، ومزودة  بمحرك قوي بشاحن توربيني ومبرد داخلي ،وتتوافق مع معايير التلوث الأوروبية الحديثة.

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