مكافحة كورونا في ظل العقوبات؛ إيران خرجت مرفوعة الرأس

وأضاف علي رضا رزم حسيني اليوم السبت في حفل افتتاح أول خط إنتاج ضخم لعلبة تروس سداسية السرعات بتصميم داخلي في شركة نيرو محركه ان "هذه النجاحات تحققت بدعم من قائد الثورة الاسلامية ومثابرة الحكومة والشعب وسنستقبل العام الايراني الجديد الذي سيكون عاما افضل ( 21 مارس 2021).

واشار إلى افتتاح أول خط إنتاج ضخم لأول علبة تروس ذات 6 سرعات بتصميم داخلي واكد يجب علينا وضع إنتاج علب التروس الأوتوماتيكية على جدول الأعمال والمضي قدما في هذا الاتجاه لمواصلة عملية الانتاج.

وتطرق وزير الصناعة إلى صادرات البلاد وقال بانه تم في هذا العام 75٪ من الصادرات إلى دول الجوار ، وقد أوجدت هذه الدول قدرة جيدة لصناعات ايران والآن تعمل معظم المصانع لساعات طويلة وتتطلع لتخطيط برامج خاصة في مجال الانتاج.

وتابع رزم حسيني ان إيران لديها الكثير من القدرات في مختلف القطاعات وهي مُصدرة للصلب والبتروكيماويات ولديها قدرة كبيرة في قطاع التعدين.

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