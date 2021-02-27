العلاقات الاقتصادية المشتركة بين ايران والعراق تشهد نموا سريعا

واضاف " محمد ولي علاء الديني " بحسب المفاوضات الجارية بين طهران وبغداد وانعقاد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين ايران والعراق يومي 10 و11 شباط / فبراير الحالي وفي الوقت الذي تعاني ايران من الحظر الامريكي الجائر فقد استطاع البلدين اتخاذ خطوات كبيرة في مجال تنمية العلاقات الاقتصادية في مجالات مختلفة منها الاعمار وتصدير المنتجات غير النفطية .

وقال علاء الديني: ان الصادرات الايرانية الى العراق شملت جميع المجالات منها الزراعية وبناء السدود ومعدات الكهرباء والماء وكذلك المجال السياحي .

واعرب امين اللجنة الاقتصادية المشتركة بين ايران والعراق عن امله الاستمرار وبقوة بتصدير المنتجات الايرانية الى جميع دول الجوار وخاصة العراق .

وافادت ارنا ان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين وصل صباح اليوم السبت إلى طهران للقاء المسؤولين الايرانيين.

اننتهى**م م**