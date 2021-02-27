شمخاني : إيران لا تسمح بإحياء الإرهاب التكفيري في المنطقة مجدداً

وافادت ارنا نقلا عن امانة المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني ان شمخاني أشار خلال استقباله اليوم السبت وزير الخارجية العراقي " فؤاد حسين " الى التحركات الامريكية الاخيرة في العراق، معتبرا أن التاخير في تنفيذ قانون مجلس النواب العراقي الداعي الى خروج القوات الاجنبية من العراق سيؤدي إلى تصاعد التوترات والازمات في المنطقة.

واكد شمخاني خلال اللقاء على ضرورة التعاون بين دول المنطقة لتقليل التوترات عن طريق التفاوض البناء وقال : ان الامن والاستقرار الذي يشهده العراق حاليا هو نتيجة اقتدار المرجعية وتدبير واستراتيجية رجال الدولة والنضال الملحمي للقوات المسلحة ومجاميع المقاومة الشعبية والتي يجب حمايتها.

واشار أمين المجلس الأعلى للأمن القومي إلى أن الإجراءات الأمريكية الأخيرة والهجوم الوحشي على قوات المقاومة تاتي لتعزيز وتوسيع أنشطة داعش الإرهابية، مؤكدا ان ايران والدول المعادية للارهاب لاتسمح بإحياء الإرهاب التكفيري في المنطقة مرة اخرى.

من جانبه اشار وزير الخارجية العراقي " فؤاد حسين " الى المتغيرات السياسية والامنية في العراق وقال : ان الأمن والاستقرار هما أساس التنمية الاقتصادية والازدهار وبالنسبة لبلد مثل العراق الذي عانى من الإرهاب وانعدام الأمن لسنوات ، فإن الأمن هو الأولوية القصوى له.

وفي إشارة إلى الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين مسؤولي البلدين لسداد الديون العراقية لإيران والتي تأخرت بسبب العقوبات الخارجية قال حسين : بجهود القطاعين المالي والمصرفي والمؤسسات الاقتصادية الإيرانية والعراقية تمت إزالة بعض العقبات المهمة ، وبحسب النموذج المتفق عليه بين البلدين ستبدأ عملية سداد الديون.

وافادت ارنا ان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين وصل صباح اليوم السبت إلى طهران للقاء المسؤولين الايرانيين.

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