تسجيل 81 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

واضافت لاري في تصریحها الصحفي الیوم السبت انه تم تسجیل 7 الاف و975 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا خلال الساعات الـ 24 الماضیة، لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس داخل البلاد، الی ملیون و623 الفا و159 شخصا.

واوضحت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیون و 386 الفا و534 شخصا لغایة الان، ولکن للأسف توفي 81 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 59 الفا و 980 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 10ملايين و793 الفا و 788 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

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