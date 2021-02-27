٢٧‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٣:٤٥ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84245015
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التبادل التجاري بين ايران ودول الجوار بلغ 30 مليار دولار في غضون 10 اشهر

التبادل التجاري بين ايران ودول الجوار بلغ 30 مليار دولار في غضون 10 اشهر

27 شباط / فبراير / ارنا – بلغت قيمة التبادل التجاري بين ايران و15 دولة جارة في غضون الاشهر العشرة الماضية، 30 مليار دولار؛ منها 16 مليارا و600 مليون دولار وبواقع 55 مليون طن من السلع غير النفطية، تعود الى صادرات البلاد، مقابل 14.4 مليون طن وبقيمة 14 مليار دولار اجمالي الاستيراد الايراني من تلك البلدان. 

يذكر ان ايران تجمعها حدود برية مشتركة مع باكستان وافغانستان وتركمانستان وجمهورية اذربيجان وارمينيا وتركيا والعراق، بينما هناك 8 دولة اخرى التي تجمعها حدود بحرية مشتركة مع ايران، وهي : روسيا وكازاخستان والكويت والسعودية وقطر والبحرين والامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان. 

وبحسب اخر الاحصائيات الصادرة عن مصلحة الجمارك الايرانية في هذا الخصوص، فقد احتل كل من العراق والامارات وتركيا وافغانستان حسب التسلسل، المراكز الاول حتى الرابع في مجال استيراد البضائع الايرانية خلال الاشهر العشرة الماضية.  

والجدير بالذكر هنا ايضا، ان توفير ارضيات استثمارية جديدة وتعزيز الاسواق المتوفرة وابرام الاتفاقات التجارية، وتسويق السلع وفق المعايير الثقافية والاستهلاكية للدول المستهدفة، وانشاء او رفع مستوى البرامج المشتركة ذات الصلة بالتحويلات المالية والائتمانية مع هذه البلدان، تشكل جميعا من الفرص المتاحة لتعزيز حضور ايران في اسواق دول الجوار.

انتهى ** ح ع  

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