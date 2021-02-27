الايراني مختاري يتأهل الى التصنيف خلال بطولة اوكرانيا الدولية للمصارعة

وبدات منافسات بطولة اوكرانيا الدولية للمصارعة في مدينة كييف الاوكرانية، منذ يوم امس الجمعة وتستمر حتى يوم غد الاحد.

وخلال جولة الاعادة للاوزان الخمسة الاولى التي جرت اليوم السبت، تمكن الايراني "محمد رضا مختاري" من الفوز على خصمه الاوكراني "اندري كوليك" بنتيجة 8 -1 ليتاهل الى مرحلة التصنيف لهذه البطولة.

كما سيواجه مختاري، عشية اليوم خصمه الاوكراني الاخر "برويز نصيب اوف".

وفي سياق متصل تأهل، امس، كل من المصارعين الايرانيين "سجاد علي بور" خلال منافسات المصارعة الرومانية للوزن 55 كم، و"محمد صادق فيروز بور" في منافسات المصارعة الحرة للوزن 74 كم الى مرحلة التصفيات النهائية، و"مهدي بالي" للوزن 97 كم الى تصنيف المصارعة الرومانية ضمن بطولة اوكرانيا الدولية للمصارعة.

انتهى ** ح ع