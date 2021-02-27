٢٧‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٥:١١ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84245118
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همتي يناقش مع وزير التجارة العراقي تحويل الارصدة الايرانية في العراق

همتي يناقش مع وزير التجارة العراقي تحويل الارصدة الايرانية في العراق

طهران / 27 شباط / فبراير / ارنا – استقبل محافظ البنك المركزي الايراني "عبد الناصر همتي" مدير البنك التجاري العراقي، في مقر البنك المركزي بطهران، وناقش معه سبل تحويل ارصدة الجمهورية الاسلامية الايرانية في هذا البلد.

ونوه همتي في هذا اللقاء، الى الضرورة الملحّة لاستخدام الاصول الايرانية في اسرع وقت ممكن؛ كما استعرض الجانبان الاجراءات المناسبة لتحويل هذه المبالغ الى البلاد. 

من جانبه، اذ اعلن مدير البنك التجاري العراقي عن تسديد بعض المبالغ من الارصدة الايرانية لدى بلاده، اكد خلال اللقاء مع محافظ البنك المركزي على التسريع في وتيرة استخدام هذه الاصول وبذل الجهود لتفعيل قنوات مالية معتمدة لدى الجانب الايراني في هذا السياق.

ياتي ذلك في ضوء المشاورات التي جرت خلال الاشهر الماضية بين مسؤولي الشؤون المصرفية في ايران والعراق للافراج عن الارصدة الايرانية في العراق. 

وتقرر في هذا الخصوص، ان يتم تسليم ايران عائداتها المترتبة على تصدير الغاز الى العراق.

انتهى ** ح ع 

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