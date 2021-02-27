ظريف يؤكد التزام ايران ازاء استقرار العراق

وكتب ظريف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء اليوم السبت: لقد عقدت اجتماعا جيدًا مع وزير الخارجية العراقي. تباحثنا بشان تطوير العلاقات والتعاون الإقليمي والدولي.

وأضاف: رحبت بجهود العراق البناءة لضمان امن المنطقة وأكدت التزام إيران ازاء استقرار العراق ورفضت العدوان الأميركي المزعزع للاستقرار ضد القوات العراقية.

وكان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، اعتبر خلال لقائه نظيره العراقي فؤاد حسين، الهجمات والحوادث الاخيرة داخل الاراضي العراقية، بانها مشبوهة ويحتمل ان تهدف الى المساس بالعلاقات بين طهران وبغداد وزعزعة الامن والاستقرار في هذا البلد.

وندد ظريف بالاجراء الاميركي الخطير والمتمثل باستهداف القوات العراقية على الحدود المشتركة مع سوريا، واصفا هذه الهجمات اللاقانونية بانها تعد انتهاكا لسيادة العراق.

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