وزير الصناعة الايراني: بلادنا تشهد الان نهضة في الانتاج

وقال رزم حسيني خلال اجتماعه اليوم السبت بالناشطين الاقتصاديين في محافظة قزوين شمال غرب ايران: ان سياسة انسيابية الصادرات والواردات تتم متابعتها بجدية من قبل وزارة الصناعة والتي آمل بان تترافق مع النجاح.

واضاف: لو تم رفع الحظر فاننا سوف لن نعتمد سياسات الابواب المفتوحة بل سياسات مبنية على الانتاج الداخلي مع التاكيد على تحسين الجودة.

واكد بان البلاد تشهد الان نهضة في الانتاج وان غالبية الوحدات الانتاجية تزاول انشطتها بفاعلية واضاف: ان تحدي العقد الخامس للثورة الاسلامية هو التحدي الاقتصادي الذي يُعالَج من خلال تعزيز امكانيات وقدرات المواطنين.

واوضح بان جهود مسؤولي وزارة الصناعة والمحافظات اثمرت خلال الاشهر الـ 11 الاخيرة عن عودة 1200 وحدة صناعية الى عجلة الانتاج وهو ما يعد رقما جيدا جدا.

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